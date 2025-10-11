Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitiminde köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan taslakta “2+2 modeli” ile liselerin iki kademeden oluşması planlanıyor. Eğer bu sistem uygulamaya geçerse, öğrenciler ilk iki yılı tamamladıklarında “temel lise diploması” alabilecek, isteyenler ise kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelerek yoluna devam edecek. 9. ve 10. sınıfların zorunlu eğitim kapsamına alınacağı yeni sistem, gençlerin ders yükünü hafifletmeyi, sınav baskısını azaltmayı ve bireysel gelişimlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Eğitim sisteminde ezber bozan bu modelin, önümüzdeki günlerde kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

1 /7 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm anlamına gelen “2+2 modeli” için hazırlık sürecini tamamladı. Henüz üzerinde çalışılan modele göre, lise eğitimi iki aşamaya ayrılacak. Öğrenciler ilk iki yılı tamamladıklarında “temel lise diploması” alabilecek; dileyen öğrenciler ise kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelerek öğrenimlerine devam edecek. 9. ve 10. sınıflar zorunlu eğitim kapsamına alınırken, sistemin amacı öğrencilerin bireysel gelişimini desteklemek, ders yükünü azaltmak ve mevcut sınav odaklı yapıyı dönüştürmek olacak.

2 /7 Bakanlık, son iki yıldır hem Türkiye’de hem de dünyada lise eğitimine ilişkin yürütülen tartışmaları yakından izleyerek uluslararası örneklerle kapsamlı karşılaştırmalar yaptı. Ayrıca eğitim dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdi.

3 /7 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Bu kapsamda hazırlanan raporun, pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Toplantıda, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin neden olduğu aksaklıklar, dünyadaki başarılı modeller ve önerilen yeni sistemin detayları ele alınacak.



4 /7 MODELİN DETAYLARI

Yeni lise modeli, 4 yıllık eğitim süresini iki ayrı kademeye ayırmayı hedefliyor. Öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, isterlerse kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecek. Böylece sistem, eğitimi iki yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyor.



5 /7 ÖĞRENCİLER TAKİP EDİLECEK

Sabah’ın haberine göre, “2+2 modeli” kapsamında 9 ve 10. sınıflar zorunlu lise eğitimi olarak kalacak. 11 ve 12. sınıfa geçen öğrenciler ise kendi tercihlerine göre mesleki eğitime yönelme ya da üniversiteye hazırlık sürecine girme hakkına sahip olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu aşamaların tamamında öğrencilerin gelişimini takip edecek. Öğrenci son iki yılı okumasa bile sistemden tamamen çıkmayacak, eğitim takibine dâhil olmaya devam edecek.

6 /7 SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlığın teknik ve idari hazırlıkları tamamlamasının ardından, düzenlemeye ilişkin ön çalışma Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve AK Parti TBMM Grubu’na sunulacak. Eşgüdüm içinde son şekli verilen kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na iletilecek. Ardından teklif, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülüp son haliyle Genel Kurul’a taşınacak.

