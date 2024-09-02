Malatya'da rezerv alanlarında hummalı çalışma: Yüzlerce işyeri ve konut yapılacak

O kara gecede ilk deprem anında 6 binanın yıkıldığını da 67 mahalle sakinini vefat ettiğini de hatırlatan Muhtar Kılavuz, depremin izlerinin en kısa sürede silineceğini söyledi. İhaleyi alan firmanın yıkımların tamamlanması ile hemen inşaat çalışmasına başlayacağını ifade eden Kılavuz, “Umut ediyorum ki seneye bu vakitler mahallemizin yüzde 80'i bitmiş olacaktır. Burası genelde ticaretin döndüğü bir mahalleydi. 260 konutumuz vardı. Ancak mahallede inşaat sektörü, doğalgaz gibi önemli ticaret merkezleri buradaydı. Bu nedenle burasının seneye büyük oranda bitmiş olacağını tahmin ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.