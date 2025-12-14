Yeni Şafak
Malatya’da yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: Beş kişi yaralandı

22:4614/12/2025, Pazar
IHA
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen yük treni İstasyon Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı BYD marka otomobille çarptı. 

 Kazada araç sürücüsü ile birlikte 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

 İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


