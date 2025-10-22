Yeni Şafak
Mardin'de tarihi eser operasyonu: Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık mozaik ele geçirildi

19:3222/10/2025, Çarşamba
DHA
Mardin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla 2 metre derinlikte, üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 60 metrekarelik 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası’ adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi. 

 Eser, Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

