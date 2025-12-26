Marmaris’te 2 bin 500 yıllık kaya mezarı koruma altına alındı

Oda olarak kültürel çalışmaların içinde olmaktan mutlu olduklarını belirten Ayhan, "Çalışmalarımız bir nevi kültürel zenginliğimizin de bir parçası. Bu süreçte çalışmalara katkı sunan Marmaris Müze Müdürümüz Şehime Atabey'e, Orman İşletme Müdürümüz Gökhan Şahin'e ve Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile kıymetli ekibine teşekkür ederiz. Marmaris Ticaret Odası olarak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.







