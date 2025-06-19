Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından bu yana sürdürülen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar bu yıl da devam ediyor. Tiyatronun sahne binası, akropolde yer alan Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarda, kazı, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütülüyor. Tespit edilen mimari kalıntılarda derz, capping ve basit koruma uygulamaları yapılıyor. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştıracak modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor."