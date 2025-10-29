Yeni Şafak
Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

00:5229/10/2025, Çarşamba
DHA
Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. 

 Yürüyüşe, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 

Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

