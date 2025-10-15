Mersin'de tonlarca çöp moloz ve hurda toplandı: Geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak





Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere karşı idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti.





Arı, "Belediye olarak çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Birlik Sitesi çevresinde son haftalarda defalarca temizlik çalışması yaptık. Ancak bazı kişi veya firmalar, moloz ya da hurda atıklarını mevzuata aykırı biçimde kamu alanlarına dökerek hem çevreyi kirletiyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Ekiplerimiz bu tür durumlara karşı sahada sürekli denetim yapıyor, kamera destekli izleme ve kontrol çalışmalarını artırıyoruz. Atık döken kişi ve işletmeler tespit edildiğinde, ilgili mevzuat gereği idari cezai işlemler uygulanıyor" dedi.