Mesut Özil'in, CHP'li Başarır'a cevabı sosyal medyayı yıktı geçti: Sataştığına bin pişman etti

CHP'li Özgür Özel'in Türkiye ekonomisine ihanet sarmalı kapsamında yaptığı yerli ve milli ürünlere boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. “Boykot” çağrısı yapan şahıslar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan resen soruşturma başlatılırken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski futbolcu Mesut Özil arasında sosyal medyada yaşanan 'milli takım' atışması gündem oldu. AK Partili Mesut Özil, türlü rezilliklerle gündemden düşmeyen CHP'li Ali Mahir Başarır'a verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.
CHP'li Özgür Özel'in 2 Nisan günü hiçbir şekilde milli ve yerli ürün alışverişi yapılmamasına yönelik boykot çağrılarına sosyal medyadan yorum yağarken siyasiler ve ünlü isimler de duruma tepkisiz kalmadı.
Özellikle ünlü isimlerden ve siyasilerden peş peşe ‘tepki’ler gelirken bir açıklama da eski futbolcu Mesut Özil’den geldi.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski futbolcu Mesut Özil sosyal medyadaki "boykot" çağrıları için "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim" açıklamasında bulundu.
Ali Mahir Başarır ile Mesut Özil arasında 'milli takım' tartışması
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özil'in bu sözlerinin ardından X hesabından "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" paylaşımında bulundu.
Özil'den yanıt gecikmedi: Vatanıma bağlılığım asla tartışma konusu olamaz
Mesut Özil, Başarır'ın sözlerine X hesabından yanıt vererek, "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Özil'in cevabı sonrası CHP tarafında derin bir sessizlik hakim olurken. Eski futbolcuya destek mesajları da gecikmedi.
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımda Ali Mahir Başarır 'a tepki göstererek;
"Adam Alman Milli takımında oynayıp Türkiye’yi savunuyor.
Senin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapıp vatan hainliği yapmıyor!
Fezleken geldiğinde o sesin nerene kaçacak hep birlikte izleyeceğiz keyifle!" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Boykot çağrılarına tepkiler çığ gibi büyüyor.