Mesut Özil'in, CHP'li Başarır'a cevabı sosyal medyayı yıktı geçti: Sataştığına bin pişman etti

Özil'den yanıt gecikmedi: Vatanıma bağlılığım asla tartışma konusu olamaz





Mesut Özil, Başarır'ın sözlerine X hesabından yanıt vererek, "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır." ifadelerini kullandı.