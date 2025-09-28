Meteoroloji yeni haritayı yayımladı kritik uyarı geldi: Yeni haftada kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, pazartesi ve salı günü özellikle kuzey ve iç bölgelerde yağışlı hava hakim olacak. Haftanın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının, kuzey illerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan zaman zaman saatte 30-50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

"Sonbahar kendini hissettirmeye başladı" Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını belirterek, yağışlarla birlikte iç kesimlerde sıcaklıkların 18-20 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Çelik, yeni haftayla beraber ülkenin yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğini vurguladı.

Çelik'in aktardığı bilgilere göre, kuzey bölgelerde en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında olacak. İç kesimlerde ise gece saatlerinde sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına indiği kaydedildi.

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Üç büyükşehirde durum Son değerlendirmelere göre, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Güneydoğu'da rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Üç büyükşehir için de hafta sonu yağışsız geçerken, yeni haftada yağış beklentisi bulunuyor. Sıcaklıkların Ankara'da 24-25 derece, İstanbul'da 22-23 derece, İzmir'de ise 28-30 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.