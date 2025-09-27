Yeni Şafak
Meteorolojiden 13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

Halil Akkoç
07:3427/09/2025, Cumartesi
Meteorolojinin yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.


Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?


27 Eylül -3 Ekim tarihleri arasında, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


13 ile sarı kodlu uyarı


Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:


Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Yalova.


Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Edirne
#İstanbul
#İzmir
