Milyonluk Porsche duvara saplandı! Kontrolden çıkan araç paramparça oldu

16:2214/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Antalya’nın Serik ilçesinde lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Davut E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Antalya–Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Davut E. yönetimindeki 07 DE 907 plakalı Porsche marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi.


Kazada otomobil sürücü Davut E. yaralandı. Lüks otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Davut E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Porsche
#Antalya
#kaza
