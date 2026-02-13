Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü: Yollar trafiğe kapandı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, derelerin debisi yükseldi.