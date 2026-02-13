Yeni Şafak
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü: Yollar trafiğe kapandı

15:0313/02/2026, Cuma
AA
Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, sel yaşandı. Dalaman ilçesinde, Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Kargınkürü Mahallesi'ndeki tarım alanları ve iş yerleri su altında kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Bodrum-Çamlık ile Pınarlıbelen-Etrim yolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, derelerin debisi yükseldi. 

İçmeler tersaneler bölgesinde birçok iş yerini su bastı. Kızılağaç Mahallesi'nde caddeler suyla doldu. Bodrum- Çamlık yolu ile Pınarlıbelen- Etrim yolu trafiğe kapandı. Pınarlıbelen, Etrim, Çamlık mahallerinde tarım arazilerini su bastı. Yağışın etkili olduğu yarımada genelinde zaman zaman dolu da etkili oldu.


Öte yandan Çamlık Mahallesi'nde suda mahsur kalan bir otomobil, traktörle kurtarıldı. 

Bölgede sağanak aralıklarla etkili oluyor. 

#Muğla
#sel
#Dalaman
#Dalaman Tersakan çayı
