Narin'in evlerinin yakınında kayalıklarda kan lekeleri bulundu

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor. Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

1 / 8 Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam saat 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

2 / 8 İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 / 8 Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

4 / 8 Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Çalışmalarda, bugüne kadar köye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere 10 bine yakın araç kontrol edildi.

5 / 8 Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.

6 / 8 Evlerine 20 metre mesafede kayalıklarda kan lekeleri Arama çalışmalarının 4'üncü gününde, Narin'in güvenlik kamerasında yöneldiği görülen patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları kan lekeleri gördü.

7 / 8 Jandarmaya haber verilmesiyle kan lekelerinin olduğu alan çembere alındı. Baba Arif Güran da bölgeye gelerek jandarmayla görüştü.