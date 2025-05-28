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Nevşehir'de feci kaza: Minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Nevşehir'de feci kaza: Minibüsle çarpışan motosikletli öldü

22:3728/05/2025, Çarşamba
DHA
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Nevşehir'de minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kavak beldesi Ürgüp yolu üzerinde meydana geldi. Cengiz K. (44) yönetimindeki 50 ABG 522 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen Ali Çivi (29) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ali Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Çivi'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Cengiz K. ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs ile çarpışan motosikletin savrulduğu anlar yer aldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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