Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yönelik yeni bir ayrıcalık gündeme geldi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifiyle birlikte, bu meslek gruplarına hususi damgalı pasaport verilmesi hedefleniyor. Halk arasında "yeşil pasaport" olarak bilinen bu pasaport türü, şu anda kamu görevlileri ve belirli ihracatçılara tanınan bir ayrıcalık olarak biliniyor.



