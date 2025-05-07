Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kabul edilirse, mesleğini 10 yıl fiilen icra eden mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek.
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yönelik yeni bir ayrıcalık gündeme geldi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifiyle birlikte, bu meslek gruplarına hususi damgalı pasaport verilmesi hedefleniyor. Halk arasında "yeşil pasaport" olarak bilinen bu pasaport türü, şu anda kamu görevlileri ve belirli ihracatçılara tanınan bir ayrıcalık olarak biliniyor.
En az 10 yıl boyunca aktif çalışan
Meclis'e sunulan teklifle, mesleğini 3568 sayılı yasa kapsamında sürdüren ve en az 10 yıl boyunca aktif olarak çalışan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yeşil pasaport hakkı kazanacak.
NTV'de yer alan habere göre bu ayrıcalığın getirilmesindeki temel gerekçeler arasında, mali müşavirlerin kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevleri üstlenmesi yer alıyor.
Yeşil pasaporttan kimler faydalanacak
Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’na iletildi. Komisyonun teklifi detaylı şekilde görüşüp karara bağlaması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, yüzlerce mali müşavir ve yeminli mali müşavir bu haktan yararlanabilecek.
Yeşil pasaport, vize muafiyeti sayesinde birçok ülkeye kolay seyahat imkânı sunuyor ve mali müşavirler açısından uluslararası temaslarda önemli bir avantaj sağlayabilir. Meclis’teki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.
Yeşil pasaportu kimlere verilir?
Yeşil pasaport bir diğer adıyla hususi pasaport, belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür.
Yeşil Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
Kimliğiniz ve kimlik fotokopisi.
2 adet biometrik fotoğraf.
Daha önce alınmış pasaportlarınızın aslı
Defter bedeli dekontu.
İçişleri Bakanlığına hitaben yazılmış bir talep yazısı
Gazetecilere yeşil pasaport hakkı mevcut mu?
Özellikle basın örgütleri ve bazı siyasi partiler, gazetecilere uluslararası görevlerini kolaylaştırmak amacıyla yeşil pasaport verilmesini önermişlerdir. Bu girişimler, gazetecilerin vize süreçlerini hızlandırmak ve yurt dışı haber takibini kolaylaştırmak amacı taşır. Ancak, şu ana kadar bu konuda bir yasal düzenleme yapılmamıştır.