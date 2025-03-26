Öğrenciler 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

Öğrencilerden Tuğra Yusuf Akyürek ise, "Arkadaşlarımız arasında para topladık, aslında herkes gönlünden ne koptuysa verdi ve bu borcu kapattık. Bir iyilik yapmak, yardımlaşmak, gerçekten çok güzel bir duyguydu. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.