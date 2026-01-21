Orta Akdeniz üzerinden yeni sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5