Orta Akdeniz üzerinden yeni sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Türkiye genelinde hava durumu değişiyor. Dondurucu soğukların ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistem yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek uyarıda bulunurken, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 43 ilde kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor. Ayrıca 3 ilde sarı kodlu alarm verildi.
Türkiye, dondurucu soğukların ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Orta Akdeniz üzerinden yeni sistem geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise bugün Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi.
Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Perşembe günü sağanak beklenen iller
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Düzce, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Sakarya, Bolu, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Aksaray, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde, Konya, Adıyaman ve Şanlıurfa
Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görüleceğini dile getiren Tekin, "Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak" dedi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5