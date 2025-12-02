Yeni Şafak
Osmaniye’de seyir halindeki soya yüklü tırda yangın çıktı

18:402/12/2025, Salı
IHA
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde soya yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Kızıltaş mevkii, Ayran Tüneli istikametinde Gaziantep yönüne seyreden soya yüklü tırda, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bahçe İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

 Tırın dorsesinde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


#Osmaniye
#Tır
#Yangın
