Otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

22:4420/12/2025, Cumartesi
DHA
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Musa Y., araçta sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Y. yönetimindeki 43 AEP 998 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, yan yattı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Musa Y., itfaiye erleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

