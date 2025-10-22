Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Sürücü gözyaşlarına boğuldu

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Sürücü gözyaşlarına boğuldu

23:3622/10/2025, Çarşamba
DHA
Kütahya'da çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan H.E., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Araç sürücüsü kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 43 ACF 633 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan H.E.’ye çarptı. Yola savrulan H.E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı H.E., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı. 

 Araç sürücüsü N.Y. ise kazanın ardından gözyaşlarını tutamazken, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

Tedavi altına alınan H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

#Kütahya
#Trafik kazası
#Yaralı
