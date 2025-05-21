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Otoyolda lastiği patlayan pikap takla attı: 3 yaralı

Otoyolda lastiği patlayan pikap takla attı: 3 yaralı

20:4321/05/2025, Çarşamba
IHA
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde inşaat işçilerini taşıyan aracın lastiğinin patlaması sonucu takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul İstikametine gitmekten olan E.B idaresindeki 34 HY 2487 plakalı inşaat işçilerini ve malzemelerini taşıyan pikabın lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araç sürücüsü E.B. ile araçta bulunan H.G ve B.A. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araç ve yola savrulan inşaat malzemelerinin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Anadolu Otoyolu
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#Trafik kazası
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