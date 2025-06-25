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Özel, Tekirdağ mitinginde Ergene'deki kirlilikten hükümeti sorumlu tutmuştu: CHP'li belediyeye 34 kez ceza kesilmiş!

Özel, Tekirdağ mitinginde Ergene'deki kirlilikten hükümeti sorumlu tutmuştu: CHP'li belediyeye 34 kez ceza kesilmiş!

08:2225/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP lideri Özel, Tekirdağ mitinginde Ergene'deki kirlilikten hükümeti sorumlu tutmuştu. Ergene'den sorumlu CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne, önlem almadığı için son 7 yılda 34 kez ceza kesildiği ortaya çıktı.

Pazar günü Tekirdağ'da miting düzenleyen CHP lideri Özgür Özel, Ergene Nehri'nden doldurulmuş koyu renkli bir su şişesi ile vatandaşların karşısına çıkarak tepki çeken iddialarda bulundu. Nehirdeki kirliliğin sorumlusu olarak hükümeti işaret eden Özel, "14 sene önce 'Ergene'de yüzeceğiz, su sporları yapacağız' diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da CHP'den başkası değildir" ifadelerini kullandı.




Özel'in iddialarına rağmen, konunun arka planından bambaşka detaylar çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son 7 yılda yaptığı denetimlerde, nehri kirleten CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardığı, bu süreçte 34 kez ceza yazdığı ve toplam 11 milyon liralık idari para cezası uyguladığı öğrenildi.


Trakya'da sık sık kirlilikle gündeme gelen Ergene Nehri, geçtiğimiz aylarda yapılan çevresel endüstriyel analiz incelemesinde azot, fosfor ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerleri açısından 3'üncü derece kirli çıkmıştı.


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