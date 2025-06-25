Özel, Tekirdağ mitinginde Ergene'deki kirlilikten hükümeti sorumlu tutmuştu: CHP'li belediyeye 34 kez ceza kesilmiş!

Pazar günü Tekirdağ'da miting düzenleyen CHP lideri Özgür Özel, Ergene Nehri'nden doldurulmuş koyu renkli bir su şişesi ile vatandaşların karşısına çıkarak tepki çeken iddialarda bulundu. Nehirdeki kirliliğin sorumlusu olarak hükümeti işaret eden Özel, "14 sene önce 'Ergene'de yüzeceğiz, su sporları yapacağız' diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da CHP'den başkası değildir" ifadelerini kullandı.











