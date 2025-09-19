Plakasız otomobille polisten kaçtılar, duvara çarpınca yakalandılar

Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, Hamit Cami Sokak’ta okulun bahçe duvarına çarptı. Ekipler, sürücü F.H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.U.T. ve H.M.K.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.