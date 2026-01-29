Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Rıhtımda yoğun tempo: Ordu'ya servet kazandıracak dev projede çalışmalar sürüyor

Rıhtımda yoğun tempo: Ordu'ya servet kazandıracak dev projede çalışmalar sürüyor

19:5729/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Ordu'da Altınordu Atatürk Rıhtımı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla yalnızca deniz turizmi değil, şehir ekonomisi ve esnafın geliri de katlanacak.

1960’lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir görev üstlenen, 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan Altınordu Atatürk Rıhtımı, deniz turizmine yeniden kazandırılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında mevcut 270 metrelik rıhtım güçlendirilirken, 140 metrelik yeni bölümle birlikte toplam uzunluk 410 metreye çıkarılacak. 

 Ekipler, 270 metrelik mevcut alanda kazık güçlendirme çalışmalarına hazırlanırken, yeni yapılacak 140 metrelik bölümde kazık çakma işlemlerini sürdürüyor. Projede planlanan 72 kazıktan 39’u tamamlandı.

Modern liman altyapısı kuruluyor


Proje kapsamında 3 bin 900 metrekarelik rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek. Limana hizmet verecek Gümrük ve İdare Binasının temel betonu dökülürken, bodrum kat demir, kalıp ve beton çalışmaları devam ediyor.

Ayda 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi bekleniyor


Çalışmalar tamamlandığında ilk etapta haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin Altınordu Rıhtımı’na gelmesi bekleniyor. Bu da her ay yaklaşık 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor. Rıhtımda başlayacak bu yeni dönem ile yalnızca deniz turizminin değil, şehir ekonomisinin, esnafın ve Ordu’nun tanıtımının da doğrudan etkilenmesi hedefleniyor.

#Ordu
#Altınordu
#Atatürk Rıhtımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Bursa Merkez, İnegöl, Gemlik, Orhangazi TOKİ sosyal konut kontenjan dağılımı