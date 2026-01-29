Rıhtımda yoğun tempo: Ordu'ya servet kazandıracak dev projede çalışmalar sürüyor

Ayda 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi bekleniyor





Çalışmalar tamamlandığında ilk etapta haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin Altınordu Rıhtımı’na gelmesi bekleniyor. Bu da her ay yaklaşık 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor. Rıhtımda başlayacak bu yeni dönem ile yalnızca deniz turizminin değil, şehir ekonomisinin, esnafın ve Ordu’nun tanıtımının da doğrudan etkilenmesi hedefleniyor.