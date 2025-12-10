Samsun'da Gri Su Projesi: Dört ilçede sistem değişti, kapasiteye direkt etki ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık suları modern sistemlerden geçirerek yeniden kullanımına açtı. Araç yıkama ve peyzaj sulamada kullanılan çevreci uygulama sayesinde hem su hem enerji tasarrufu sağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı yatırımları arasında öne çıkan gri su projesi, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine güçlü bir katkı sunuyor.
Proje kapsamında tesiste kurulan arıtma prosesiyle atık sular yeniden kazanılarak günlük operasyonlarda kullanılmaya başlandı.
Gri su, Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde çöp taşıma araçlarının yıkanması ile peyzaj sulamasında aktif şekilde değerlendiriliyor. Böylece içme kalitesindeki suyun bu alanlarda kullanımı önleniyor ve yılda 50 bin ton içme suyu tasarrufu sağlanıyor.
Projenin yıllık 781 bin liralık su tasarrufu ve 25 bin kilovatsaat enerji kazancı oluşturacağı hesaplanırken, 14 bin kilogram karbon salınımının da önüne geçileceği öngörülüyor. Uygulamayla, 70 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk miktarda suyun doğada kalması hedefleniyor.