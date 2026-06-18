Sanayicinin kârı faize yetmedi

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sanayicinin kârı faize gitti
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, sanayici üzerindeki faiz baskısını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl sanayici, elde ettiği her 100 liralık kârın yaklaşık 85 lirasını faizciye kaptırdı ve 559 milyar lira faiz ödedi. Zarar eden şirket sayısı da 152 ile 2001 krizinden bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti. Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle uygulanan yüksek faiz politikası sonucu İSO 500’ün üretici fiyatlarıyla yarattığı bürüt katma değerin GSYH içerisindeki payı yüzde 7,1'den yüzde 5,8’e geriledi.
Erken dönmek için gelmedik
Dünya Kupası’na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, Paraguay’ı yenerek yoluna devam etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birbirlerine moral veren Milli futbolcuların ortak görüşü ise, "Buraya gelmek için büyük emekler verdik, erken dönmeye niyetimiz yok” şeklinde.