2026 yılı, Türkiye genelinde farklı bakanlıklar, yerel yönetimler ve devlet kurumları bünyesinde binlerce yeni istihdam kapısının açıldığı hareketli bir dönem olmaya devam ediyor. Kariyerini kamu sektöründe şekillendirmek isteyen adaylar için yayımlanan güncel ilanlarda; KPSS'li puan şartı aranan memur ve uzman yardımcısı kadrolarının yanı sıra, temizlik görevlisi, şoför ve güvenlik gibi pozisyonlar için KPSS şartsız kamu personel alım iş ilanları da büyük ilgi görüyor. Özellikle Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli belediyelerin ardı ardına çıktığı alım süreçlerinde başvuru tarihleri kurumdan kuruma farklılık gösterdiği için, adayların " Kariyer Kapısı " ve İŞKUR üzerinden yayımlanan resmi ilanları yakından takip etmesi, hayalindeki kamu görevine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacaktır.