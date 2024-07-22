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Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Buzluk Mağarasında aldı: 40 derece havada mağara eksi 10 derece oluyor

12:05 - 22/07/2024 Pazartesi
IHA

Elazığ'da vatandaşlar, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıldı. Sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini ve 39 dereceye kadar yükseleceğini öğrenen Elazığ halkı Buzluk mağarasına koştu.

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Meteorolojinin sıcaklık uyarısı yaptığı Elazığ'da vatandaşlar, serinlemek için Buzluk mağarasına akın etti.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk mağarasına akın etti. 

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Sıcaktan bunalan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. 

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Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. 

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Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.


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Havanın çok sıcak olduğunu belirten Barış Yıldırım,

''Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur'' dedi.


Semih Yüce ise ''Buraya İstanbul'dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum” diye konuştu.

#Mağara
#Elazığ
#Buzluk mağarası
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