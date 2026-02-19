Sistemi çözdük kökünü kurutacağız: Bahis ve uyuşturucuya sıfır tolerans

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve ALO Adalet hattı dahil birçok konuda Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kesintisiz sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Bu konuda kararlılığımız 81 ilde devam edecek” sözleriyle sıfır tolerans vurgusu yaptı.