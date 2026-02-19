Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Küresel enerji ortaklıkları genişliyor
Uluslararası arama faaliyetlerinde ortaklık modelini genişleten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, küresel enerji devleriyle imzaladığı anlaşmalara bir yenisini ekleyerek Shell ile Bulgaristan açıklarında arama ortaklığı kurdu. ExxonMobil, Chevron ve BP sonrası gelen bu adım, şirketin yurt dışı hidrokarbon portföyünü genişletme politikasının sürdüğünü ortaya koydu.
Sistemi çözdük kökünü kurutacağız: Bahis ve uyuşturucuya sıfır tolerans
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve ALO Adalet hattı dahil birçok konuda Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kesintisiz sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Bu konuda kararlılığımız 81 ilde devam edecek” sözleriyle sıfır tolerans vurgusu yaptı.
Fenerbahçe tur peşinde
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir sınava çıkıyor. Kadıköy’de İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle avantajı kapıp son 16 yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.