Sölöz Kanyonu’nda nefes kesen anlar: Su seviyesi yükselen dereden geçen dağcı yaşadıklarını anlattı

Ekip arkadaşlarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kanyonlardaki zorlu parkurlarda spor yaptıklarını belirten Taşçı, profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediğini ifade ederek, “Mahsur kalma, can pazarı ve kurtarma operasyonu gibi lanse edilmiş haber kanallarında. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis biz kanyoncuyuz. Kanyon sporu yapıyoruz. Bursa’da ve Türkiye genelinde bu tür kanyonlara profesyonel ekipmanlarla ve profesyonel ekip arkadaşlarımızla girip, bu kanyon sporunu icra ediyoruz. Biz bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz” dedi.