Sucukta sakatat ve kanatlı eti çıktı: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

11:3012/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncel taklit ve tağşiş listesinde birçok sucuk markasında kanatlı eti ve sakatat tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürmeye devam ediyor ve vatandaşları bu ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. İşte, gıda sahtekarlığı yapan o markalar.

Halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini kamuoyuyla paylaştı.



Bakanlık, vatandaşları bu ürünlerden uzak durmaları ve yetkili mercilere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.

Sucukta tek tırnaklı eti ve sakatat kullanmışlar!

Laboratuvar analizleri, birçok sucuk markasının etikette yazan içerikle uyumsuz ürünler sattığını ortaya koydu.


Denetimlerde, dana sucuğu olarak satışa sunulan bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş eti, kalp) tespit edildi.

Bakanlık verilerine göre hileli ürünlerin büyük bölümü Afyon, Konya ve Ankara illerinde üretildi.

İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

