Suriye'de tuzak kuranların oyunu bozulacak

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Mega OSB hamlesi

Türkiye genelindeki 416 Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranlarının kritik seviyeye ulaşması, sanayi yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyor. Sanayi Alanları Master Planı kapsamında hayata geçirilecek yeni bölgeler, büyük ölçekli yatırımlara altyapı avantajı sağlayacak. Amaç, üretimi Anadolu’ya dengeli yaymak ve lojistik maliyetlerini düşürmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, mevcut alanların 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeler kuracaklarını söyledi.

10 Mart Mutabakatı tuzakları bozacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü SDG’nin Şam yönetimine entegre olma taahhüdünü içeren 10 Mart Mutabakatı'nın, bölgenin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı. SDG’yi yönlendiren İsrail’e göndermede bulunan Erdoğan, “Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır” dedi.

Antalya'da Aslan şov

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1'le geçti. Antalya'da oynanan maçta Sane, Sallai, Osimhen ve İcardi, birer golle üç puanı Aslan'a kazandırdı

