Suriye'de tuzak kuranların oyunu bozulacak

Mega OSB hamlesi
Türkiye genelindeki 416 Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranlarının kritik seviyeye ulaşması, sanayi yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyor. Sanayi Alanları Master Planı kapsamında hayata geçirilecek yeni bölgeler, büyük ölçekli yatırımlara altyapı avantajı sağlayacak. Amaç, üretimi Anadolu’ya dengeli yaymak ve lojistik maliyetlerini düşürmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, mevcut alanların 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeler kuracaklarını söyledi.
10 Mart Mutabakatı tuzakları bozacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü SDG’nin Şam yönetimine entegre olma taahhüdünü içeren 10 Mart Mutabakatı'nın, bölgenin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı. SDG’yi yönlendiren İsrail’e göndermede bulunan Erdoğan, “Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır” dedi.
Antalya'da Aslan şov
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1'le geçti. Antalya'da oynanan maçta Sane, Sallai, Osimhen ve İcardi, birer golle üç puanı Aslan'a kazandırdı