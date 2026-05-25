Tam 18 yıl sonra bir ilk: Bir barajda daha kapılar açıldı, köylüler sevinçle karşıladı

Pusat köyünden Bahattin Güneş ise "Bu sene baraj yüzde 100 seviyeye ulaştı. Bu şekilde çok güzel oldu. Eski köyümüzün camisinin minaresi de tamamen kayboldu. Geçen sene su çok çekilmişti. Gördüğünüz gibi dolusavaktan çok güzel bir akış var" diye konuştu.







