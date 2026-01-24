Yeni Şafak
Tarihi miras onlara emanet: Muhtar ve imamdan örnek kar mesaisi

23:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
IHA
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bağlar köyündeki tarihi türbelerin çatısında biriken kar kütleleri, köy muhtarı ve imamı tarafından temizlendi.

Şemdinli ilçesinde yaklaşık iki aydır aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı "Nehri İnanç Turizmi" bölgesinde yer alan Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha türbeleri de yoğun yağış sonrası kar altında kaldı.


"Ziyaretçiler için seferber oldular"


Bölgeyi ziyaret etmek isteyen doğaseverlerin ve inanç turizmi kapsamında gelen vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesi üzerine Bağlar Köyü Muhtarı Azad Çiftçi ve köy imamı Aziz Özer harekete geçti. Muhtar ve imam, önce türbelere giden 50 metrelik yolu açtı, ardından türbelerin çatısında biriken yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karı küreklerle temizledi.

Köyün değerlerini korumak ve ziyarete açık tutmak için çalıştıklarını belirten Muhtar Çiftçi, bölgenin her zaman halkın ziyaretine hazır olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.


Hakkari Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iştirakçiliği ve il özel idaresi koordinesinde yürütülen "Nehri İnanç Turizmi Koridoru Projesi" ile bölgenin çehresi değişiyor. Proje kapsamında bölgede 2016 yılında tarihi Kayme Sarayı’nın restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı. Seyyid Taha kabrinin de bulunduğu tarihi mezarlık alanında kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldı.


