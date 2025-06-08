Tarlada selfie yaparken fark etti: Tam 20-25 tane

Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, “Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfi yaptım. Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde 20-25 tane kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler” dedi.