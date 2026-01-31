Tekirdağ’da kamyonet taksi durağına daldı, olay yerini terk etti

Şoförler Odası Başkanı tepki gösterdi





Kazayla ilgili taksi durağı esnafına ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, "Gece geç saatlerde bir olay yaşanmış. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama cidden üzücü bir durum. Taksici esnafımız zaten burada sıkıntıda. Neyse ki durakta o sırada kimse yokmuş. İçeride taksici esnafı da olabilirdi, tüp varmış patlayabilirdi. Biz de geldik ve taksici esnafımızın yanındayız, sahip çıkacağız" dedi.