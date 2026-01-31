Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da kamyonet taksi durağına daldı, olay yerini terk etti

Tekirdağ’da kamyonet taksi durağına daldı, olay yerini terk etti

21:2331/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı seyir halindeki bir kamyonet taksi durağına daldı. Taksi durağının paramparça olduğu olayda yaralanan olmazken, kazaya karışan kamyonet ise olay yerini terk etti.

Gece yarısı 02.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak (Tarihi Borsa Meydanı) üzerindeki dönel kavşakta turlayan bir kamyonet, kaldırım üzerinde bulunan taksi durağını çarparak yerle bir etti.


Olay anında taksi durağında kimsenin bulunmaması sayesinde faciadan dönüldü. Şiddetli çarpma nedeniyle durak paramparça oldu. Kamyonet sürücüsü ise olay yerini terk etti.


Şoförler Odası Başkanı tepki gösterdi


Kazayla ilgili taksi durağı esnafına ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, "Gece geç saatlerde bir olay yaşanmış. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama cidden üzücü bir durum. Taksici esnafımız zaten burada sıkıntıda. Neyse ki durakta o sırada kimse yokmuş. İçeride taksici esnafı da olabilirdi, tüp varmış patlayabilirdi. Biz de geldik ve taksici esnafımızın yanındayız, sahip çıkacağız" dedi.

Taksi durağının daha önce de camları kırılmış


Taksi sürücüleri de kamyonet şoförünün olay yerini terk etmesine tepki gösterdi. Taksi durağı görevlisi Ural Uluğ, "Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Aracın çarptıktan sonra da olay yerini terk etmesi bizi üzdü. Daha önce de durağın camlarını kırdılar" diye konuştu. Uluğ, olayla ilgili henüz şikayette bulunmadığını belirtti.

#Tekirdağ
#Taksi
#Kamyonet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu