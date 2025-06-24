Tekirdağ'da yangın faciası: Ağıla sıçrayan alevler 35 küçükbaş hayvanı telef etti

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve iş makineleri müdahale etti. Alevlerin evlere de sıçramasıyla 2 evde maddi hasar oluştu. Yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanın kül olduğu yangın, dron ile havadan da görüntülendi.



