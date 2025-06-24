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Tekirdağ'da yangın faciası: Ağıla sıçrayan alevler 35 küçükbaş hayvanı telef etti

Tekirdağ'da yangın faciası: Ağıla sıçrayan alevler 35 küçükbaş hayvanı telef etti

20:4024/06/2025, Salı
IHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın ağıla sıçradı, 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bağlık, ağaçlık alanlara sıçradıktan sonra, içinde yaklaşık 200 küçükbaş hayvan bulunan bir ağıla ulaştı.

Yangını fark eden hayvan sahipleri can havliyle ağıla koşarak kapıları açtı ve 165 hayvanı dışarı çıkarmayı başardı. Ancak 35 küçükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve iş makineleri müdahale etti. Alevlerin evlere de sıçramasıyla 2 evde maddi hasar oluştu. Yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanın kül olduğu yangın, dron ile havadan da görüntülendi.


Yangında 35 hayvanı telef olan çiftçi Muhammed Çam'a destek olmak için bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, yanan ağılda incelemelerde bulundu. Aksoy, zarar gören aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yapılacak destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.


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