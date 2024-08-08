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Teknedeki buzlukta cesedi bulunmuştu: İzmir'deki cinayette kan donduran detay

15:10 - 8/08/2024 Perşembe
DHA

İzmir' in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) ölüm nedeni ortaya çıktı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.


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Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.


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Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi.


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Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşımış

Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

#İzmir
#cinayet
#ceset
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