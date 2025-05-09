Teleferik kazası davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme adli kontrollerini kaldırılmasını talep eden diğer sanıkların da belge ibraz etmeleri halinde, bu taleplerinin daha sonra heyetin toplanarak belgeleri inceleyeceği ve buna göre karar vereceklerini ifade etti. Mahkeme heyeti ayrıca ODTÜ'den iki sayfalık ek rapor da beklediklerini söyledi. Duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.