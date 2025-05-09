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Teleferik kazası davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Teleferik kazası davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

22:529/05/2025, Cuma
IHA
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adli kontrol tedbirini kaldırılırken, duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra S., Serdar T., Okan E., Serkan Y., Suphi K., Orhan K., Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A. hazır bulundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Edip Kemal B., duruşmaya katılmadı.


Sanık avukatları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünün mahkemeye gönderdiği bilirkişi raporunda, 5 numaralı direğin yapısal tasarımında ve birleşimlerinde yeterli mühendislik hizmetinin alınmadığına dikkat çekildiği hatırlatılarak, kazada bakım hatasının olmadığını öne sürdü. Mesut Kocagöz'ün avukatları müvekkil hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adli kontrol tedbirini kaldırdı.

Mahkeme adli kontrollerini kaldırılmasını talep eden diğer sanıkların da belge ibraz etmeleri halinde, bu taleplerinin daha sonra heyetin toplanarak belgeleri inceleyeceği ve buna göre karar vereceklerini ifade etti. Mahkeme heyeti ayrıca ODTÜ'den iki sayfalık ek rapor da beklediklerini söyledi. Duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi


Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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