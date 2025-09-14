Togg'un yeni modeli rengini Mardin'den aldı: İşte T10F'nin ilham kaynağı

İstedikleri nitelik ve kalitedeki bademleri kavurma işlemine tabi tuttuklarını dile getiren Yurt, şöyle konuştu:





"Kavrulan bademler döner tavalarda hazırlanan özel bir şerbetle birleştiriliyor. Bademler bu şekilde mavi rengini almış oluyor. Hazırlanan badem şekeri daha sonra dinlendirme odalarında soğutuluyor. Bu şekilde badem şekeri tüketiciye hazır hale geliyor. Badem şekerini öneriyoruz. Katkı maddesi kullanılmıyor, tamamen geleneksel yöntemlerle özenle hazırlanıyor. Herkesin tercih ettiği bir lezzet."





Mardin'de yerli bir firma olarak Türkiye'nin her yerine badem şekeri sevkiyatı yaptıklarını, aynı zamanda ürünü ihraç ettiklerini belirten Yurt, badem şekerinin lezzetiyle tüketicinin ilgisini çektiğini vurguladı.





Badem şekerinin Togg'un yeni modelinin rengine ilham olmasıyla gururlandıklarını anlatan Yurt, "Mavi badem şekeri sadece bir tatlı değil, aynı zamanda Mardin'in kültürünü, misafirperverliğini ve köklü geleneğini yansıtan bir değer. Bugün bu değer, Türkiye'nin geleceğini temsil eden Togg'un üzerinde yaşıyor. Bu, bizleri oldukça gururlandırıyor. Mutluluk ve heyecanla izliyoruz." ifadelerini kullandı.