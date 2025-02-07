TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu ise, 2024 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 olarak açıklandı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ü ikamet ediyor.
Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte detaylar...
1 - Sivas: 759 bin 363
2 - Kastamonu: 546 bin 718
3 - Ordu: 519 bin 889
4 - Giresun: 485 bin 500
5 - Tokat: 475 bin 471
6 - Erzurum: 456 bin 192
7 - Malatya: 422 bin 78
8 - Trabzon: 413 bin 924
9 - Samsun: 413 bin 372
10 - Sinop: 366 bin 728
11 - Kars: 309 bin 231
12 - Rize: 307 bin 49
13 - Erzincan: 301 bin 667
14 - Van: 274 bin 682
15 - Mardin: 267 bin 308
16 - Siirt: 263 bin 512
17 - Ardahan: 260 bin 318
18 - Bitlis: 248 bin 962
19 - Diyarbakır: 238 bin 539
20 - Ağrı 234 bin 159
21 - Adıyaman 218 bin 396
22 - Muş 191 bin 571
23 - Çorum 176 bin 744
24 - Amasya 175 bin 62
25 - Çankırı 164 bin 726
26 - Şanlıurfa 164 bin 375
27 - Kayseri 164 bin 164
28 - Konya 164 bin 77
29 - Elazığ 153 bin 815
30 - Yozgat 151 bin 379
31 - Bingöl 151 bin 94
32 - Batman 149 bin 732