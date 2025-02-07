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TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:277/02/2025, الجمعة
G: 7/02/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu ise, 2024 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 olarak açıklandı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ü ikamet ediyor.

Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte detaylar...


1 - Sivas: 759 bin 363

2 - Kastamonu: 546 bin 718

3 - Ordu: 519 bin 889

4 - Giresun: 485 bin 500

5 - Tokat: 475 bin 471


6 - Erzurum: 456 bin 192

7 - Malatya: 422 bin 78

8 - Trabzon: 413 bin 924

9 - Samsun: 413 bin 372

10 - Sinop: 366 bin 728

11 - Kars: 309 bin 231

12 - Rize: 307 bin 49

13 - Erzincan: 301 bin 667

14 - Van: 274 bin 682



15 - Mardin: 267 bin 308

16 - Siirt: 263 bin 512

17 - Ardahan: 260 bin 318

18 - Bitlis: 248 bin 962

19 - Diyarbakır: 238 bin 539

20 - Ağrı 234 bin 159

21 - Adıyaman 218 bin 396

22 - Muş 191 bin 571

23 - Çorum 176 bin 744

24 - Amasya 175 bin 62

25 - Çankırı 164 bin 726

26 - Şanlıurfa 164 bin 375

27 - Kayseri 164 bin 164

28 - Konya 164 bin 77

29 - Elazığ 153 bin 815

30 - Yozgat 151 bin 379

31 - Bingöl 151 bin 94

32 - Batman 149 bin 732

#İstanbul
#Nüfus
#Sivas
#Kastamonu

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