TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu ise, 2024 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 olarak açıklandı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

1 /34 İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ü ikamet ediyor.

2 /34 Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte detaylar...



3 /34 1 - Sivas: 759 bin 363

4 /34 2 - Kastamonu: 546 bin 718

5 /34 3 - Ordu: 519 bin 889

6 /34 4 - Giresun: 485 bin 500

7 /34 5 - Tokat: 475 bin 471



8 /34 6 - Erzurum: 456 bin 192

9 /34 7 - Malatya: 422 bin 78

10 /34 8 - Trabzon: 413 bin 924

11 /34 9 - Samsun: 413 bin 372

12 /34 10 - Sinop: 366 bin 728

13 /34 11 - Kars: 309 bin 231

14 /34 12 - Rize: 307 bin 49

15 /34 13 - Erzincan: 301 bin 667

16 /34 14 - Van: 274 bin 682





17 /34 15 - Mardin: 267 bin 308

18 /34 16 - Siirt: 263 bin 512

19 /34 17 - Ardahan: 260 bin 318

20 /34 18 - Bitlis: 248 bin 962

21 /34 19 - Diyarbakır: 238 bin 539

22 /34 20 - Ağrı 234 bin 159

23 /34 21 - Adıyaman 218 bin 396

24 /34 22 - Muş 191 bin 571

25 /34 23 - Çorum 176 bin 744

26 /34 24 - Amasya 175 bin 62

27 /34 25 - Çankırı 164 bin 726

28 /34 26 - Şanlıurfa 164 bin 375

29 /34 27 - Kayseri 164 bin 164

30 /34 28 - Konya 164 bin 77

31 /34 29 - Elazığ 153 bin 815

32 /34 30 - Yozgat 151 bin 379

33 /34 31 - Bingöl 151 bin 94