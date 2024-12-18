Türk milletine teşekkür ettiler: Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

"Türk halkına çok teşekkür ediyorum"





Kamilya Said (12) ise 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Türkiye'de okula gittim. Türkiye güzel bir ülke. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkür etmek istediğim kişi, Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemize dönmek için bize yardım etti ve bizi korudu. Ülkeme döneceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir hayat bizi bekliyor. İnşallah Suriye'yi yeniden tamir ederiz." ifadelerini kullandı.