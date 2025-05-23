Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te gösteri uçuşu yaptı

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında icra edilen tatbikatın ardından, Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu katılımcıların beğenisini topladı.
Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş, alçalma ve yakın uçuş hareketleri, izleyenleri etkiledi.
Gösteriler, basın mensupları ile yerli ve yabancı askeri personel tarafından ilgiyle takip edildi.