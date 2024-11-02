Elazığ'da 300 yıldır muhafaza edilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Reşat Zırhlı "Ben araştırdım, görenler hayran kalıyor. El yazması olmasından dolayı ilgi görüyor'' dedi.
Elazığ'da Reşat Zırhlı isim bir kişi, babasından kalma ve 300 yıllık olduğu belirtilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardır muhafaza ediyor.
El yazmalı ve altın varaklı olan Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de sadece 3 ya da 4 tane olduğunu savunan Reşat Zırhlı, ''Bu Kur'an-ı Kerim dedemden babama kalmış. Benim dedeme de babasından kalmış. 3 asırlık bir geçmişi var. Bütün yazıları altın varaklıdır...
Babam vefat etmeden bana hediye etmişti. Sergilenebileceği bir yere vermek istiyorum, sergilenmesini isterim. İnsanlar bu Kur'an-ı Kerim'i görmek için çok soruyorlar...
Zaten ülkemizde bu özellikte en fazla 3 ya da 4 tane vardır. Ben araştırdım, görenler hayran kalıyor. El yazması olmasından dolayı ilgi görüyor'' dedi.