El yazmalı ve altın varaklı olan Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de sadece 3 ya da 4 tane olduğunu savunan Reşat Zırhlı, ''Bu Kur'an-ı Kerim dedemden babama kalmış. Benim dedeme de babasından kalmış. 3 asırlık bir geçmişi var. Bütün yazıları altın varaklıdır...