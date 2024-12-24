Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

Seyit el-Ahmet (16) ise Türkiye'de tekstil atölyesinde çalıştığını belirterek, "Savaş bitti, çok güzel oldu. Esed gitti, biz de ülkemize döneceğiz. Türk halkı bize çok iyi davrandı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.