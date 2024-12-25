Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Fatma Alarda (43), iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, çok eziyet çektik. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de herkes bize kucak açtı. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'ye zarar vermesin." dedi.



