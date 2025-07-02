Türkiye'nin en büyük cemevi Nevşehir'de inşa ediliyor

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığı arsa üzerine yapılan Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin inşaatı devam ediyor. Cemevi, hizmete açıldığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük cemevi olacak.

1 /7 MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz yıllarda Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışladığı Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde bulunan 5 bin 788 metrekarelik arsada Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılan Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin inşaatı devam ediyor.

2 /7 Şantiye saha sorumlusu İnşaat Mühendisi Mert Özbay, yapının bittiğinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük cem ve kültür evi olacağını söyledi.

3 /7 Özbay, "2023 yılının Eylül ayında temeli atıldı. İnşaatımızın genelinde yüzde 75'i geçmiş durumdayız. İnşaat tamamlandığında içerisinde çok amaçlı salonlar, yemekhane, misafirhane, kütüphane, cenaze hizmetleri, açık ve kapalı otopark yer alacak" dedi.

4 /7 İki katlı yapının üç ayrı kapalı alana sahip olacağı belirtildi.



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