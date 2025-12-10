Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Üç gündür aranıyordu: Bursa’da her yerde aranan 19 yaşındaki Berat’ın cansız bedeni bulundu

Üç gündür aranıyordu: Bursa’da her yerde aranan 19 yaşındaki Berat’ın cansız bedeni bulundu

19:0110/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bursa’da 7 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz’un cansız bedeni Mudanya’da deniz kıyısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde yaşayan Berat Yavuz’dan (19), 7 Aralık’tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Mudanya’dan geldi.

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz’a ait olduğunu tespit etti.



Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.


 Yavuz’un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


#Bursa
#Kayıp
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji’den yarın için kritik uyarı: O illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı, sis ve buzlanma bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri