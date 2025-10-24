Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar: Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış

Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar: Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış

20:0624/10/2025, Cuma
DHA
AA
IHA
Sonraki haber

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha Keskin (39), toprağa verildi. Karakaya’dan ayrıldıktan sonra eğitimine devam eden Meliha Keskin’in öğretmen olma hayali kurduğu belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde 5 yıl önce boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen, kurtarılamadı.

 Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Keskin’in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.


ESKİ EŞ TUTUKLANDI


Birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Karakaya'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği ve ‘namusumu temizledim’ dediği öğrenildi. Karakaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meliha Keskin’in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Cenazeye Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Meliha Keskin’in babası İsmail Keskin, ailesi ve yakınları katıldı. Meliha Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1 YIL BOYUNCA ELEKTRONİK KELEPÇE TEDBİRİ UYGULANMIŞ


Öte yandan Ferhat Karakaya’nın Meliha Keskin’den boşandıktan sonra başka biriyle birliktelik yaşadığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Ayrıca Ferhat Karakaya’ya yaklaşık 1 yıl boyunca elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, Meliha Keskin’in yenileme talebi olmaması üzere devam etmediği öğrenildi.

3 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI


17 yaşındayken Ferhat Karakaya ile evlenen Keskin’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü belirlendi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Meliha Keskin’in babası İsmail Keskin, "Ferhat’ın kızımdan boşandıktan sonra başka biriyle yaşadığını duyduk. Kızımı çok aldattı. Olayı devamlı iyi tarafa çevirdik ama olmadı. Üniversitede son sınıfta okuyordu. Bundan sonra davanın takipçisi olacağız" dedi. 

#Kayseri
#Meliha Keskin
#Kadın
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları